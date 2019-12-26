 Минобороны подписало контракты на поставку второй партии комплексов Javelin

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко во время брифинга, передает БизнесЦензор.

"В течение четвертого квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Имеем несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов. Говоря несколько, я имею в виду ресурс четвертого квартала. Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", – отметил Петренко.

По его словам, в этом году Министерством обороны было реализовано три контракта.

Два контракта с правительством США – по программе иностранных военных продаж, а также один контракт – с Агентством НАТО по поддержке и снабжению. Это позволяет Минобороны использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения, – государственные национальные, государственные национальные, а также зарубежные производители и поставщики.

Заместитель министра обороны Украины также подчеркнул, что оборонное ведомство наращивает темпы поставок в войска именно современных и новых образцов вооружения и военной техники.

"Конечно, нужно поддерживать техническую способность того, что мы имеем, но важно двигаться в ногу с технологическим процессом. Поэтому в войска в 2019 году поступило значительное количество различных типов вооружения и военной техники, которые являются новыми. Обращу ваше внимание, что теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте. Мы имеем на вооружении автоматизированный комплекс управления артиллерией, также является радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы – это все то, что было осуществлено в рамках государственного оборонного заказа всеми участниками процесса, – это заказчики, производители и это эксплуатанты", – проинформировал Петренко.