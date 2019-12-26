 Антимонопольный комитет обнаружил нарушения маркировки у 5 производителей соков

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

"Высокий уровень конкуренции на рынке соков подталкивает производителей к постоянной и жесткой борьбе за потребителя. К сожалению, иногда маркетинговые ходы компаний граничат с нарушением законодательства. В данном случае речь идет о составе соков, а точнее – о несоответствии заявленному на этикетке и действительно имеющемся в самом напитке", – отмечается в сообщении.

В частности, АМКУ рекомендовал внести изменения в название и/или изображение на упаковке следующих соков производства ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" (бренд "Rich"):

гранатовый нектар освещенный;

нектар из банана и клубники с мякотью;

вишневый нектар освещенный;

экзотик нектар (в объеме 0,5 и 1 л.);

нектар мультифруктовый "Rich KIDS".

Также рекомендовано внести изменения производителю ООО "Галиция-Трейд" (напитки марки "Свитанок"):

яблочно-клубничный нектар;

мультифруктовый нектар;

яблочно-вишневый нектар;

сок с мякотью в смеси фруктов "полосе яблоко-вишня-банан-клубника" (под обозначением "Galicia").

Компании ООО "Эко-Сфера" рекомендовано изменить маркировку напитков:

соки с мякотью "Соки Украины";

персиковый и абрикосовый соки с мякотью "Экосфера";

персиковый сок с мякотью "Утро".

Производителю ООО "Сандора" рекомендовано привести в соответствие данные на упаковке напитков:

виноградный сок из белого винограда восстановленного освещенного пастеризованного "Sandora";

виноградный нектар из красного винограда освещенного пастеризованного "Sandora";

вишневый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";

гранатовый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";

грейпфрутовый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";

манго нектар освещенный пастеризованный "Sandora";

яблочно-вишневый нектар освещенный пастеризованный "Садочок";

яблочно-гранатовый нектар освещенный пастеризованный "Садочок";

яблочно-клубничный сок с мякотью "Садочок".

ООО "ЖЕМЧУЖИНА ЗАПОРОЖЬЕ" рекомендовано внести изменения относительно вида продуктов, а именно информации на упаковках соков абрикосового, вишневого и сливового с мякотью и сахаром стерилизованных "ТОМА".

Всем производителям соков АМКУ рекомендовал прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона "О защите от недобросовестной конкуренции" путем приведения информации на упаковках, в названиях, изображениях, обозначениях и т.д. в соответствии с составом продукта.

"Другими словами - обязательно указывать все плоды, которые содержатся в соках и нектарах", – пояснили в АМКУ.