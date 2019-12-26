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 Регуляторная политика, Аграрный рынок
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Все про:Антимонопольный комитет (797) Coca-Cola (19)

 Антимонопольный комитет обнаружил нарушения маркировки у 5 производителей соков

Пять крупных производителей соков указывают на упаковке недостоверную информацию об их составе.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

"Высокий уровень конкуренции на рынке соков подталкивает производителей к постоянной и жесткой борьбе за потребителя. К сожалению, иногда маркетинговые ходы компаний граничат с нарушением законодательства. В данном случае речь идет о составе соков, а точнее – о несоответствии заявленному на этикетке и действительно имеющемся в самом напитке", – отмечается в сообщении.

В частности, АМКУ рекомендовал внести изменения в название и/или изображение на упаковке следующих соков производства ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" (бренд "Rich"):

  • гранатовый нектар освещенный;
  • нектар из банана и клубники с мякотью;
  • вишневый нектар освещенный;
  • экзотик нектар (в объеме 0,5 и 1 л.);
  • нектар мультифруктовый "Rich KIDS".

Также рекомендовано внести изменения производителю ООО "Галиция-Трейд" (напитки марки "Свитанок"):

  • яблочно-клубничный нектар;
  • мультифруктовый нектар;
  • яблочно-вишневый нектар;
  • сок с мякотью в смеси фруктов "полосе яблоко-вишня-банан-клубника" (под обозначением "Galicia").

Компании ООО "Эко-Сфера" рекомендовано изменить маркировку напитков:

  • соки с мякотью "Соки Украины";
  • персиковый и абрикосовый соки с мякотью "Экосфера";
  • персиковый сок с мякотью "Утро".

Производителю ООО "Сандора" рекомендовано привести в соответствие данные на упаковке напитков:

  • виноградный сок из белого винограда восстановленного освещенного пастеризованного "Sandora";
  • виноградный нектар из красного винограда освещенного пастеризованного "Sandora";
  • вишневый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
  • гранатовый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
  • грейпфрутовый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
  • манго нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
  • яблочно-вишневый нектар освещенный пастеризованный "Садочок";
  • яблочно-гранатовый нектар освещенный пастеризованный "Садочок";
  • яблочно-клубничный сок с мякотью "Садочок".

ООО "ЖЕМЧУЖИНА ЗАПОРОЖЬЕ" рекомендовано внести изменения относительно вида продуктов, а именно информации на упаковках соков абрикосового, вишневого и сливового с мякотью и сахаром стерилизованных "ТОМА".

Всем производителям соков АМКУ рекомендовал прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона "О защите от недобросовестной конкуренции" путем приведения информации на упаковках, в названиях, изображениях, обозначениях и т.д. в соответствии с составом продукта.

"Другими словами - обязательно указывать все плоды, которые содержатся в соках и нектарах", – пояснили в АМКУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167453
 
 
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Натуральных соков в Украине нет,вода и концентрат, а пишут восстановленный. Причем в составе воду не указывают, пишут натуральный восстановленный сок.
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