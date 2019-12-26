 Антимонопольный комитет обнаружил нарушения маркировки у 5 производителей соков

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.
"Высокий уровень конкуренции на рынке соков подталкивает производителей к постоянной и жесткой борьбе за потребителя. К сожалению, иногда маркетинговые ходы компаний граничат с нарушением законодательства. В данном случае речь идет о составе соков, а точнее – о несоответствии заявленному на этикетке и действительно имеющемся в самом напитке", – отмечается в сообщении.
В частности, АМКУ рекомендовал внести изменения в название и/или изображение на упаковке следующих соков производства ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" (бренд "Rich"):
- гранатовый нектар освещенный;
- нектар из банана и клубники с мякотью;
- вишневый нектар освещенный;
- экзотик нектар (в объеме 0,5 и 1 л.);
- нектар мультифруктовый "Rich KIDS".
Также рекомендовано внести изменения производителю ООО "Галиция-Трейд" (напитки марки "Свитанок"):
- яблочно-клубничный нектар;
- мультифруктовый нектар;
- яблочно-вишневый нектар;
- сок с мякотью в смеси фруктов "полосе яблоко-вишня-банан-клубника" (под обозначением "Galicia").
Компании ООО "Эко-Сфера" рекомендовано изменить маркировку напитков:
- соки с мякотью "Соки Украины";
- персиковый и абрикосовый соки с мякотью "Экосфера";
- персиковый сок с мякотью "Утро".
Производителю ООО "Сандора" рекомендовано привести в соответствие данные на упаковке напитков:
- виноградный сок из белого винограда восстановленного освещенного пастеризованного "Sandora";
- виноградный нектар из красного винограда освещенного пастеризованного "Sandora";
- вишневый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
- гранатовый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
- грейпфрутовый нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
- манго нектар освещенный пастеризованный "Sandora";
- яблочно-вишневый нектар освещенный пастеризованный "Садочок";
- яблочно-гранатовый нектар освещенный пастеризованный "Садочок";
- яблочно-клубничный сок с мякотью "Садочок".
ООО "ЖЕМЧУЖИНА ЗАПОРОЖЬЕ" рекомендовано внести изменения относительно вида продуктов, а именно информации на упаковках соков абрикосового, вишневого и сливового с мякотью и сахаром стерилизованных "ТОМА".
Всем производителям соков АМКУ рекомендовал прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона "О защите от недобросовестной конкуренции" путем приведения информации на упаковках, в названиях, изображениях, обозначениях и т.д. в соответствии с составом продукта.
"Другими словами - обязательно указывать все плоды, которые содержатся в соках и нектарах", – пояснили в АМКУ.