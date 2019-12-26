 Китай вложит $390 миллиардов в строительство транспортной инфраструктуры

Об этом заявил министр транспорта Китая Ли Сяопэн, выступая на Национальной конференции по вопросам транспорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.
Так, по словам министра, правительство предварительно уже одобрило строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая пройдет через северо-восточные провинции Ляонин и Гирин. Стоимость проекта оценивается в $10,3 млрд. Еще две железнодорожных линии свяжут Монголию и Нинся-Хуэйский автономный район Китая. На это будут выделены $7,8 млрд. Строительство аэропорта в провинции Цзянси потребует около $237 млн.
В 2019 году правительство вложило в транспортную инфраструктуру почти $460 млрд, за счет чего было построено 8 тыс. км железных дорог, 330 тыс. км автомобильных дорог, 385 км судоходных каналов и пять аэропортов.
Это только потому , что
казнокрадов расстреливают на стадионах - перед футбольным матчем !
. Самый длинный мост в Китае. Построен за 2 года !
Карл ! 55 (пятьдесят пять) км. В м о р е !
меньше , чем мост в через Днепр в Киеве дляиной1.2 км .
Самый длинный мост в Китае 140 км .
Вот Вам и развитие государства за 35 лет .
А , смеялись над хунвейбинами , когда они начали плавить чугун
в КАЖДОМ дворе страны Китая .
Украину -
третью в Мире ядерную Державу кравчуки , кучмы , януковичи и порошенко -
сделали самой нищей страно й в Европе -
всего
за 28 лет !
Фарисей... м.... ля