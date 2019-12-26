 Суд вернул "Дельта Банку" выведенный актив на сумму $87 миллионов

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования, передает БизнесЦензор.

Как пояснили в пресс-службе Фонда, перед этим, 22 октября 2012 года, "Дельта Банк" выступил поручителем и заключил договор залога с Meinl Bank (Австрия), согласно которому перечислил свои средства на корреспонденские счета в Meinl Bank в качестве обеспечения по обязательствам "Силистен Трейдинг ЛТД" по кредитному договору, заключенному между компанией и австрийским банком.

Впоследствии, 21 марта 2013 года "Дельта Банк" и компания "Калума Холдингз Лимитед" заключили договор о привлечении средств на условиях субординированного долга в размере $96,67 млн.

19 января 2015 года "Дельта банк" списал денежные средства на сумму $87,29 млн за невыполнение "Силистен Трейдинг ЛТД" своих обязательств перед Meinl Bank. В свою очередь "Дельта банк" получил право требования от компании "Силистен Трейдинг ЛТД" вернуть указанные средства, однако благодаря договору уступки права требования это право перешло к "Калума Холдингз Лимитед". Это случилось за два месяца до введения в "Дельта Банк" временной администрации.

Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 17 декабря 2019 года "Дельта Банку" было возвращено право требования денежных средств на сумму $87,29 млн.

В Фонде гарантирования напомнили, что рыночная стоимость активов АО "Дельта Банк" была определена независимым оценщиком на уровне 29,3 млрд грн, что составляет 30% от суммы, указанной "на бумаге" по состоянию на 1 июня 2019 года (89,3 млрд грн). Среди причин такого обесценивания – заключение накануне введения временной администрации невыгодных для "Дельта Банка" сделок с целью вывода активов. Когда в банк была введена временная администрация, объем вкладов физических лиц в нем составлял 31,4 млрд грн, а юридических лиц – 12,4 млрд грн.

По состоянию на 1 декабря 2019 года вкладчикам "Дельта Банка" выплачено в пределах гарантированного возмещения средств на общую сумму 15,8 млрд грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.