 Фонд гарантирования завершил ликвидацию бывшего банка Маркаровой

Как сообщает пресс-служба Фонда, 23 декабря поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "КБ "Актив-Банк", – сказано в сообщении.

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Напомним, НБУ признал "Актив-Банк" неплатежеспособным 2 сентября 2014 года, а 23 декабря 2014 года регулятор отправил этот банк на ликвидацию.

Исполнительная дирекция Фонда гарантирования в мае 2015 года утвердила ликвидационную массу "Актив-Банка" балансовой стоимостью 5,25 млрд грн грн, а оценочной – 649,9 млн грн (12,4% от балансовой стоимости).

По данным Фонда гарантирования, вкладчикам "Актив-Банка" в пределах гарантийной суммы было выплачено более 1,3 млрд грн (98,9% запланированных выплат).

Владельцами "Актив-Банка" до конца 2012 года были братья Клюевы. В конце 2012 года они продали "Актив-Банк" нынешней министру финансов Оксане Маркаровой и ее мужу Даниилу Волынцу – экс-главе наблюдательного совета "Ощадбанка" и владельцу 75% акций "Аккордбанка".

Весной 2014 года Маркарова и Волынец перепродали "Актив-Банк" группе инвесторов, которые, по данным участников рынка, были близки к бизнесмену Александру Антонову – отцу Владимира Антонова (последний в свое время был акционером обанкротившегося "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank ).

Маркарова работает в Министерстве финансов с марта 2015 года. До этого она 12 лет возглавляла инвестиционную группу "ИТТ", владельцами которой считаются Даниил Волынец, Зиновий Кузымкив, Орест Папроцкий, Сергей Мищенко.

Ранее Маркарова публично рассказывала, что Клюевы два года пытались продать "Актив-Банк" перед тем, как она его приобрела с мужем в конце 2012 года.

Маркарова также заявляла, что на момент продажи банка новым акционерам в марте 2014 года, банк не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным.