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Все про:Китай (1136) техника (135) ГСЧС (48)

 Китай бесплатно передал спасателям 52 единицы техники на 300 миллионов

26 декабря Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 52 единицы техники на общую сумму более 95 млн юаней (или более 318 млн грн, или более $13,6 млн) в рамках реализации проекта безвозмездной помощи правительству Украины от правительства Китайской Народной Республики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передает БизнесЦензор.

Стороны подписали соответствующий Акт приема-передачи проекта предоставления аварийно-спасательной техники и оборудования.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что это уже второй совместный проект между МВД и Китаем.

"Я хочу поблагодарить и господина посла, и руководству Китайской Народной Республики. Впервые мы встретились в 2016 году, тогда вы передали первую партию техники, которая очень понадобилась нашим специалистам. Сегодня мы имеем уже второй совместный проект, когда вы передаете 52 единицы техники на 95 млн юаней. Мы обновляем весь парк спасательной техники и всю технику, которая приходит из Китая, будем использовать в системном порядке для модернизации наших сил", - сказал Аваков.

В свою очередь председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что инженерная техника, переданная в рамках предыдущего проекта, использовалась во время разбора разрушенных жилых домов, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с завалами, разрушениями зданий и масштабными авариями на транспорте. В то же время электротехнические и насосные средства обеспечивали бесперебойное аварийное энергопитание объектов инфраструктуры и привлекались к ликвидации последствий подтоплений жилых домов.

"Сегодня мы получили такие необходимые пожарные автоподъемники и лестницы, автомобильные краны, бульдозеры и грейдеры. Все они позволят частично заменить ту технику, которая в большинстве своем физически и морально устарела. Полученная техника будет передана в территориальные подразделения и значительно повысит уровень их состоятельности и эффективности во время аварийно-спасательных работ, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул глава службы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167442
 
 
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Цих дятлів нікчемних тре терміново передати до МВС
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А майно чечетових та інших керовників передати родинам загиблих
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