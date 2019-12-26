 Нацбанк впервые победил в суде по делу о связанных лицах "Приватбанка"

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это первая победа регулятора в судебных процессах об определении связанных лиц с "Приватбанком" перед национализацией, передает БизнесЦензор.

В Нацбанке напомнили, что 13 декабря 2016 года регулятор решением №105 определил ООО "Самтек-Сервис" связанным с бывшими владельцами банка лицом. В дальнейшем средства, которые находились на счетах этой компании в рамках процедуры bail-in были обменены на акции допэмиссии банка.

Не согласившись с указанным решением ООО "Самтек-Сервис" обжаловало его в Окружном административном суде города Киева. Однако суд отказал в удовлетворении иска.

В частности, судьи Окружного админсуда признали, что Нацбанк наделен полномочиями определять физических и юридических лиц лицами, связанными с банком, а ООО "Самтек-Сервис" является связанным с ПАО КБ "Приватбанк" лицом, о чем последний периодически сообщал Национальному банку.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "Приватбанк", – отмечается в сообщении.

По данным НБУ, на сегодня подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "Приватбанк".

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Как сообщалось, ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов от отмене признания их связанными с банком лицами.

16 декабря Большая палата Верховного суда объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов в связи с необходимостью Генпрокуратуры ознакомиться с материалами дела.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственных влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций.