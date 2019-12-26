 При СНБО будет создан Совет экспертов по вопросам энергобезопасности

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает БизнесЦензор.

Решение об этом было принято во время заседаний рабочих групп по вопросам преодоления угроз в нефтегазовой и энергетической сферах, которые состоялись под председательством Данилова.

По словам секретаря СНБО важной задачей для власти является сохранение позиций Украины как ведущей страны-транзитера газа.

"Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа", - сказал Данилов, добавив, что в этом контексте важной является позиция международного сообщества относительно строительства газопровода "Северный поток-2".