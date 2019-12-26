 Кабмин обнародовал постановление о перерасчете тарифов на отопление

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1082 от 24 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в Правила предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу, утвержденные постановлением Кабмина №630 от 21 июля 2005 года и Правила пользования тепловой энергией, утвержденные постановлением №1198 от 3 октября 2007 года (с изменениями).

В частности, Кабмин предусмотрел право поставщика коммунальной услуги централизованного отопления и снабжения горячей воды принимать решение об изменении размера начислений потребителям в случае, если цена на природный газ опустилась ниже предусмотренной при расчете тарифа.

В случае принятия теплоснабжающей организацией такого решения в течение отопительного периода 2019/20 года, изменения (начиная с начислений за декабрь 2019 года) отражаются ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, следующим за расчетным периодом.

Поставщики тепла и горячей воды также обязаны сообщать о пересмотре тарифа на официальном веб- сайте органа местного самоуправления и/или на своем сайте.

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Как сообщалось, 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского заявил, что принятое решение позволяет пересчитать тариф и снизить сумму в платежке за отопление до 30%, а начисленные к уплате суммы за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

В свою очередь министр развития общин и территорий Алена Бабак уточнила, что сейчас в тарифе на услуги предприятий ТКЭ цена газа учтена в размере 8300 грн, а фактически предприятие покупает его за 6200-6100 грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в декабре на 13%, по сравнению с ноябрем.

В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).