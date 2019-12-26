 Сеть Novus покупает торговый комплекс на Днепровской набережной в Киеве

Согласно повестке заседания Антимонопольного комитета Украины на 26 декабря, регулятор рассмотрит вопрос предоставления разрешения ритейлеру на приобретение активов, принадлежащих АО "ЗНВКИФ "Проспект", в виде торгового комплекса по ул. Днепровская набережная, 17а, в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина, .

По данным официального сайта ритейлера на 26 декабря 2019 года, по указанному адресу находится супермаркет Novus.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на 26 декабря 2019 года сеть насчитывает 43 объекта общей площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе – франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателе, собственником с долей 100% в уставном капитале ООО являлось ЗАО "Консул Трейд Гаус" (Вильнюс, Литва). Конечными бенефициарами указаны Марина Познякова, Агне Рузгиене, Раймондас Туменас.

Уставный капитал ООО "Новус Украина" составляет 634,7 млн грн.

АО "ЗНВКИФ "Проспект" создано в 2016 году. По данным Единого госреестра, руководителем общества является Игорь Масол – сын экс-премьер-министра Украины Виталия Масола (1994-1995 годы). Дочь Масола Дарья является женой депутата Киевсовета Сергея Крымчака. Масол также указан конечным бенефициаром ЧАО "Компания Росток".

По итогам 2018 года, выручка у "ЗНВКИФ "Проспект" отсутствует. Чистый убыток компании составил 48 тыс. грн. Стоимость активов АО – 1,93 млн грн.

Зарегистрированный капитал фонда составляет 125 млн грн.