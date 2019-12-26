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 Через электронный кабинет застройщика уже зарегистрировали почти 200 строек

За две недели работы электронного кабинета застройщика зарегистрировано почти 200 строек и введено в эксплуатацию почти 70.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, как и обещали, открыли один из самых коррупционных реестров Украины – строительный реестре Госархстройинспекции (или просто ГАСИ). Открыли 2013-2019 годы в формате csv. 31 поле, среди них данные о заказчике, проектировщике и подрядчике с кодами ЕГРПОУ, об авторском и техническом надзоре, характеристики застройки и класс последствий, а также данные об адресе, кадастровом номере и многое другое. Да, качество данных далеко от идеального, но давайте улучшать ее вместе", - написал Федоров

По его словам, все это позволит обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль, а также использовать эти данные для создания и развития имеющихся общественных и коммерческих сервисов, наподобие Monitor.Estate, Nora или Карта реновации и тому подобное.

"Например, теперь есть возможность проверить наличие разрешения на строительство в твоем районе, проверить того, кто строит или имеет уже долгострои, посмотреть экспертную организацию и ее историю. Поэтому наша сложная борьба против коррупции в сфере строительства длится две недели, поэтому мы запустили электронный кабинет застройщика для класса СС1 (уже онлайн начато почти 200 строек и введено в эксплуатацию почти 70), сегодня открыли "страшный" реестр - на очереди разрешения и сертификаты СС2 и СС3. И только после этого я буду доволен! А коррупция в ГАСИ будет сведена к нулю", - подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, Министерство цифровой информации Украины 13 декабря запустило сервис "Электронный кабинет застройщика", который позволяет предпринимателям регистрировать необходимые документы в онлайн-режиме.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167426
 
 
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