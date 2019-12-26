 ГИЯРУ продлила срок эксплуатации блока №3 Южно-Украинской АЭС на 10 лет

Об этом говорится в сообщении ГИЯРУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Глава Госатомрегулирования Григорий Плачков подписал и вручил врио президента "Энергоатома" Павлу Павлишину лицензию на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация ядерной установки" энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС", – указано в сообщении инспекции.

Таким образом, это уже 11 блок АЭС Украины с продленным сроком эксплуатации.

В декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), ноябре 2013 года – блока №1 Южно-Украинской АЭС (10 лет), декабре 2015 года – блока №2 Южно-Украинской АЭС (10 лет), сентябре 2016 года – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре 2016 года – блока №2 Запорожской АЭС (10 лет), ноябре 2017 года – блока №3 Запорожской АЭС (10 лет), в июле-2018 – блока №3 Ривненской АЭС (20 лет), в октябре 2018 года – блока №4 Запорожской АЭС (10 лет), в июлеа 2019 года – блока №1 Хмельницкой АЭС (на 10 лет).

Как сообщалось, 23 декабря ГИЯРУ признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации блока №3 Южно-Украинской АЭС, с продлением срока его эксплуатации на сверхпроектный период по результатам периодической проверки безопасности.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.