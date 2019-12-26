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 "Укравтодор" установил GPS-трекеры на 800 единицах дорожной техники

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" установило GPS-трекеры на 800 единицах дорожной техники.

Об этом сообщил глава агентства Александр Кубраков в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Помните, я говорил о том, что компании, которые отвечают за чистку дорог государственного значения в зимний период, установят на свою технику GPS-трекеры? Так вот, на сегодня геолокационные маячки имеют уже 800 единиц дорожной техники во всех областях Украины. С помощью трекеров можно эффективно контролировать работу подрядчиков - в режиме реального времени следить за тем, где на дорогах идут уборочные работы (и идут ли они вообще)", - написал Кубраков.

По его словам, 800 единиц техники с трекерами - это только начало.

"Ожидаем, что до конца дня количество установленных и активных маячков станет еще больше", - добавил Кубраков.

Он также отметил, что продолжается разъяснительная работа с компаниями, и уже в ближайшее время большинство дорожной техники можно будет контролировать онлайн.

"Следующий шаг - введение штрафов для тех подрядчиков, у которых, даже и с трекерами, может появиться соблазн "забить" на свои обязанности", - отметил Кубраков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167418
 
 
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Там всю технику утилизировать нужно, вместе с самим укравтодором, а не трекеры ставить
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