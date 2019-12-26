 Прокуратура арестовала имущество продавца недвижимости на Крещатике на 2,7 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает БизнесЦензор.

По данным совместного с ГФС расследования, подозреваемый, руководитель частного общества, умышленно уклонился от уплаты налогов на сумму более 58 млн грн во время продажи по сниженной стоимости элитной недвижимости на Крещатие.

Во время следствия ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

"С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на корпоративные права последнего на предприятия, уставной капитал которых оценен в сумму 2,7 млрд грн, а также на его личное частное имущество на сумму 5,2 млн грн. Также прокурором заявлен гражданский иск о возмещении государству ущерба, причиненного неуплатой налогов", – сказано в сообщении.

Прокуратура уточняет, что на данный момент расследование завершено. Обвинительный акт в ближайшее время будет направлен в суд.