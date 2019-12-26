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 Министр энергетики России заявил о возможности достроить "Северный поток-2" за несколько месяцев

Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам российского министра, если швейцарская Allseas – трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект", то Россия сможет завершить строительство газопровода своими силами.

"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и, думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", – подчеркнул Новак.

По словам главы Минэнерго РФ, осталось достроить меньше 160 км газопровода, так как основная часть работ уже завершена.

"Проект на 94% примерно реализован по укладке подводной части", – сказал министр, добавив, что укладка глубоководного трубопровода уже проведена.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, содержащий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Незадолго перед этим швейцарская компания Allseas приостановила работы по газопроводу "Северный поток-2" до разъяснения американскими властями введенных США санкций.

Аналитическое издание S&P Global Platts допускает, что к достройке трубопровода "Северный поток-2" могут быть привлечены российские компании и суда, однако они не успеют завершить строительство в короткие сроки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167405
 
 
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