 Министр энергетики России заявил о возможности достроить "Северный поток-2" за несколько месяцев

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам российского министра, если швейцарская Allseas – трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект", то Россия сможет завершить строительство газопровода своими силами.

"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и, думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", – подчеркнул Новак.

По словам главы Минэнерго РФ, осталось достроить меньше 160 км газопровода, так как основная часть работ уже завершена.

"Проект на 94% примерно реализован по укладке подводной части", – сказал министр, добавив, что укладка глубоководного трубопровода уже проведена.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, содержащий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Незадолго перед этим швейцарская компания Allseas приостановила работы по газопроводу "Северный поток-2" до разъяснения американскими властями введенных США санкций.

Аналитическое издание S&P Global Platts допускает, что к достройке трубопровода "Северный поток-2" могут быть привлечены российские компании и суда, однако они не успеют завершить строительство в короткие сроки.