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 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Также 26 декабря на 90 копеек за литр все виды топлива подешевели на станциях Glusco.

В пределах 33-65 коп./л цены снизили сети KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс".

В сети "Параллель" бензины подешевели на 70 копеек за литр, дизтопливо – на 80 копеек.

Это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским 23 декабря, где операторам рекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.

По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

Как сообщалось, на следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5-1 грн за литр.

С начала декабря ОККО и WOG снизили цены бензина и дизтоплива на 2,3 грн/л или на 8%. Glusсo – на 2 грн/л или на 7%.

Крупнейшая в стране розничная сеть группы "Приват" в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167403
 
 
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