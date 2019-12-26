[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 22.95 25.33
 Энергетика, Финансы
  1182  2
Материалы по теме:
Все про:госбюджет (607) Нафтогаз (2007) дивиденды (252)

 Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно перечислить в бюджет дивиденды на 8,5 миллиарда

Кабинет министров обязал НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала 2019 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1339-р от 26 декабря "О решении общего собрания акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом "Нафтогазу" поручено не позднее 27 декабря направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово хозяйственной деятельности в 2019 году.

Как сообщалось, ранее в декабре премьер-министр Алексей Гончарук из-за невыполнения плана поступлений госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

В июле 2019 года "Нафтогаз" завершил перечисление в госбюджет дивидендов на 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167400
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кобелев в нафтогазе себя чувствует хозяином, подчиняется только америке и соросу, пипец полный
 показать весь комментарий
 
мамка кобелева трусы свои грязные от досады сожрет
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей ГПУ Зеленский Милованов Тимофей Нацполиция Операция Объединенных сил Рождество Россия Рябошапка Руслан
 
 
 
 
 
 вверх