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 Нацбанк объявил аукцион на покупку валюты на сумму до $1 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) в четверг, 26 декабря, впервые за год объявил аукцион по покупке валюты на сумму до $1 миллиарда.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

В ходе аукциона НБУ получил 18 заявок на продажу $275,3 млн по курсу от 23,2552 грн/$ до 25,3475 грн/$.

В итоге регулятор купил $230 млн у двух банков по курсу 23,2552 грн/$.

Как сообщалось, в последний раз Нацбанк прибегал к проведению валютных аукционов для регулирования рынка 7 ноября 2018 года.

В конце марта 2018 года Национальный банк изменил приоритет при проведении валютных интервенций – валютный аукцион перестал быть основным их видом. В конце 2018 года НБУ окончательно перешел к проведению интервенций с использованием Matching – функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах Bloomberg и Thomson Reuters путем выбора лучшей из анонимных котировок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167391
 
 
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Ну хочь Нацбанк хочь якось намагається виправити цю сраку з курсом.
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Шо, дешевого бакса всего 230 лямов нашкрябали? А все остальное 25+? И, подозреваю, ярда в целом не нашлось...
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а, ну да всего 275 лямов банки смогли выставить. Вот она активно работающая экономика...
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