 Нацбанк начинает взыскание 1,5 миллиарда с Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Решение Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск Национального банка и разрешено взыскание с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 15,39 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, вступило в законную силу", - сообщает НБУ.

Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.

"Следовательно, решение Шевченковского районного суда Киева вступило в законную силу. Это позволило Национальному банку 26 декабря 2019 получить исполнительные листы и обратиться в Государственную исполнительную службу по принудительному исполнению решения суда", - сообщает НБУ.

На сегодняшний день общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн.

"Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансовой поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", - отметил начальник отдела правового обеспечения НБУ Сергей Бойко.

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.