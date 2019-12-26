 РФ рассчитывает на помощь ЕС в ситуации с остановкой строительства "Северного потока-2"

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс", - сказал Козак.

По мнению замглавы российского правительства, "ключевые страны Евросоюза" заинтересованы в том, чтобы "получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", и "все понимают, что это экономический проект". Стоимость сырья, которое будут поставлять по этому трубопроводу, окажется на 30 процентов меньше, чем цена на сжиженный природный газ США, утверждает Дмитрий Козак.

Вашингтон в свою очередь говорит о возможном усилении зависимости ЕС от российских поставок. Американское министерство энергетики в сентябре обнародовало прогноз, согласно которому добыча газа в РФ к 2050 году увеличится на 40 процентов - до 34 трлн. кубических футов (962 млрд кубометров), при этом большая часть сырья будет экспортироваться в Европу и Азию.

В декабре США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик "Северного потока - 2", приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства. До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб.

Между тем, по данным кремлевской газеты "Коммерсант", "Газпром" способен достроить "Северный поток - 2" самостоятельно: у него есть собственный трубоукладчик "Академик Черский", но тот находится в Находке и сможет прибыть в Балтийское море не раньше чем через месяц.