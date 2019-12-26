 Набсовет уволил председателя "Кировоградгаза"

Об этом Витренко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В решении Наблюдательного совета не указаны формальные основания для такого решения. Просто сказано "прекратить полномочия". Не буду пока комментировать это решение. Я не имею к нему отношение, меня даже не спрашивали", - заявил Витренко.

По словам Витренко, НАК "Нафтогаз Украиы" владеет большинство акций "Кировоградгаза", но его фактически контролирует бизнес-партнер Дмитрия Фирташа.

"Об этом я с удивлением узнал когда начал бороться за настоящие реформы на рынке газа. Но даже когда я уже задал этот вопрос, ответственные лица рассказывали, что ничего сделать нельзя, кто-то всегда мешает", - написал Витренко.

Как сообщалось, вокруг "Кировоградгаза" длительное время идет корпоративный конфликт. "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза", получив контроль над его управлением, только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акция "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" (Киев) – 32,9%.

НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свою 51%-ную долю в АО "Кировоградгаз", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.