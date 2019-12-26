 Набсовет сменил главу "Кировоградгаза" (обновлено)

Об этом Витренко написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В решении Наблюдательного совета не указаны формальные основания для такого решения. Просто сказано "прекратить полномочия". Не буду пока комментировать это решение. Я не имею к нему отношение, меня даже не спрашивали", – заявил Витренко.

По словам Витренко, НАК "Нафтогаз Украиы" владеет большинство акций "Кировоградгаза", но его фактически контролирует бизнес-партнер Дмитрия Фирташа.

"Об этом я с удивлением узнал когда начал бороться за настоящие реформы на рынке газа. Но даже когда я уже задал этот вопрос, ответственные лица рассказывали, что ничего сделать нельзя, кто-то всегда мешает", – написал Витренко.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), вместо Гладкого на должность главы правления назначен Сергей Осинский, передает Интерфакс-Украина.

В период с января 2014 по 2018 год Осинский был директором ООО "Тандемм", в январе-марте 2018 года – и.о. директором "Агентства регионального развития Кировоградской области", с марта 2018 по март 2019 года – директором данной организации. После этого, до начала декабря 2019 года занимал должность замглавы Кировоградской облгосадминистрации.

Как сообщалось, вокруг "Кировоградгаза" длительное время идет корпоративный конфликт. "Нафтогаз" смог сменить менеджмент "Кировоградгаза", получив контроль над его управлением, только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 51% акция "Кировоградгаза", ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" (Киев) – 32,9%.

НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свою 51%-ную долю в АО "Кировоградгаз", сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.