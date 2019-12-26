 Черкасский "Азот" Фирташа произвел 1,4 миллиона тонн минеральных удобрений

Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.

В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 417,5 тыс. тонн, товарного карбамида – 557,2 тыс. тонн, КАС – 438,1 тыс. тонн, аммиачной воды 9,2 тыс.тонн.

Кроме того, произведено 738,7 тыс.тонн аммиака, в том числе товарного – 55,7 тыс. тонн, неконцентрированной азотной кислоты – 507,2 тыс. тонн.

"В 2019 году мы добились практически 100% загрузки наших производственных мощностей. Рост объемов производства по итогу года будет порядка 10%", - прокомментировал Виталий Скляров, председатель правления ПАО "Азот".

"За 11 месяцем этого года мы на 81 % увеличили выработку КАС по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (с 240,9 тыс. тонн до 438,1 тыс. тонн). На 55% выросли объемы производства карбамида. Производство селитры также выросло, но не значительно", - сказал он.

В 2018 году предприятие произвело почти 1,3 млн тонн удобрений: 550,8 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 446,9 тыс. тонн товарного карбамида; 265,6 тыс. тонн жидких азотных удобрений (КАС); 15,3 тыс. тонн аммиачной воды. А также произвело 39,3 тыс. тонн товарного аммиака; 532,7 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.