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Все про:Фирташ (394) Черкассы (61) Азот (21) минеральные удобрения (14) удобрения (90)

 Черкасский "Азот" Фирташа произвел 1,4 миллиона тонн минеральных удобрений

За 11 месяцев этого года Черкасский ПАО "АЗОТ", входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа, произвел 1 млн 420 тыс. тонн азотных минеральных удобрений.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.

В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 417,5 тыс. тонн, товарного карбамида – 557,2 тыс. тонн, КАС – 438,1 тыс. тонн, аммиачной воды 9,2 тыс.тонн.

Кроме того, произведено 738,7 тыс.тонн аммиака, в том числе товарного – 55,7 тыс. тонн, неконцентрированной азотной кислоты – 507,2 тыс. тонн.

"В 2019 году мы добились практически 100% загрузки наших производственных мощностей. Рост объемов производства по итогу года будет порядка 10%", - прокомментировал Виталий Скляров, председатель правления ПАО "Азот".

"За 11 месяцем этого года мы на 81 % увеличили выработку КАС по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (с 240,9 тыс. тонн до 438,1 тыс. тонн). На 55% выросли объемы производства карбамида. Производство селитры также выросло, но не значительно", - сказал он.

В 2018 году предприятие произвело почти 1,3 млн тонн удобрений: 550,8 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 446,9 тыс. тонн товарного карбамида; 265,6 тыс. тонн жидких азотных удобрений (КАС); 15,3 тыс. тонн аммиачной воды. А также произвело 39,3 тыс. тонн товарного аммиака; 532,7 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167350
 
 
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