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 Власть, Промышленность, Коррупция
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 На должность временного главы "Артемсоли" есть 4 кандидата, – Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что на должность и.о. главы государственного предприятия "Артемсоль" (Донецкая обл.) претендуют четыре кандидата.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы готовим кадровые решения. На сегодня есть четыре кандидата на и.о. Окончательно мы определимся в ближайшее время. У Минэкономики тот же подход ко всем проблемных предприятий. Назначается и.о, заводится новая команда и аудит, открывается конкурс на руководство", - сообщает Милованов.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственного бюро расследований разоблачило преступную схему "откатов" в которой должностными лицами госпредприятия "Артемсоль" и работниками правоохранительных органов вымогалось 800 тыс. грн

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167339
 
 
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