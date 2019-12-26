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Все про:НАБУ (766) арест (417) взятка (152)

 Суд продлил арест экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Грымчака

Высший антикоррупционный суд продолжил до 14 февраля 2020 года арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом ВАКС сообщил на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор.

Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Как сообщал БизнесЦензор, ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей

14 августа НАБУ и СБУ задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167327
 
 
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Якщо крав, то чому ще не в суді? Порушені всі процесуальні норми !? Де Закон? Якщо НЕМАЄ доказів, то чому тримають в тюрмі? Отут вся "судова система". Так вигідно корупціонерам, які потім замки та яхти..."з нічого".. мають за кордоном і в Конче заспі.....
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