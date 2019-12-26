 Зеленский подписал закон о ликвидации "схемы Яценко" при продаже недвижимости

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Закон отменяет необходимость уплаты средств за формирование справок и отчетов об оценке объектов недвижимости в пользу частных электронных площадок.

"Это будет способствовать развитию рынка недвижимости в Украине, создаст условия для улучшения инвестиционного климата и уменьшения напряжения в обществе", - говорится в сообщении

Документ вводит новую, упрощенную модель оценки объектов недвижимости, что позволит осуществлять автоматическую оценку в максимально сжатые сроки. Любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить сделку.

В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе данных отчетов об оценке.

Документ также предусматривает отключение авторизованных электронных площадок от Единой базы данных отчетов об оценке. Субъекты оценочной деятельности (оценщики) и нотариусы получат прямой, беспрепятственный и бесплатный доступ к этой базе.

Согласно закону, информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой. Все данные об объекте недвижимости и его стоимость автоматически обнародуются в режиме открытого, прямого неавторизованного доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).

Доступ, внесение, проверка информации из Единой электронной базы осуществляется бесплатно. Формирование электронных справок об ожидаемой стоимости объекта недвижимости также бесплатное.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пунктов 2-5 раздела I, которые вступают в силу с первого числа месяца, следующего за днем обнародования Фондом государственного имущества Украины решения о введении в промышленную эксплуатацию программного обеспечения Единой базы отчетов об оценке, но не позднее 1 июля 2020 года.

Ранее глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы, которую связывают с компанийми депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

Читайте также: Связанные с нардепом Яценко прокладки заработали на передаче документов об оценке за месяц 23 миллиона. ВИДЕО

Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.