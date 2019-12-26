[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 22.95 25.33
 Власть, Энергетика
  1536  2
Все про:законопроект (820) Зеленский (532) Тарифы на электроэнергию (733) электроэнергия (595)

 Зеленский подписал изменения в закон о рынке электроэнергии

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" № 330-ІХ, который парламент принял 4 декабря 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

"Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", – сказано в сообщении.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета министров о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Нардеп и бывший член НКРЭКУ Андрей Герус пояснил в Facebook, что теперь НАЭК "Энергоатом" будет иметь право продавать на свободном рынке не менее 15% электроэнергии (ранее 10%).

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 4 декабря.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167316
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То есть цены задирать будут но это будет под контролем?
 показать весь комментарий
 
Ну вот серьезно. Какой это рынок, если всю электроэнергию выкупает прослойка "энергорынок", а потом у него выкупают трейдеры и продают потребителям??? Это же бред и обман. Инвалид совковой энергетики...
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей ГПУ Зеленский Милованов Тимофей Нацполиция Операция Объединенных сил Рождество Россия Рябошапка Руслан
 
 
 
 
 
 вверх