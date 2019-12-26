 Цены на нефть поднялись выше $67 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures а $0,27 (на 0,4%) - до $67,47 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали на $0,24 (на 0,39%) - до $61,35 за баррель.

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать оптимизм по поводу торгового соглашения США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что соглашение с Китаем по первой фазе торговой сделки будет вскоре подписано. В интервью Fox Business он назвал торговую сделку с Китаем "грандиозным шагом в правильном направлении".

О достижении договоренности по первой фазе соглашения, которое призвано положить конец торговой войне между США и Китаем, ранее заявляли американские и китайские представители.

Аналитики отмечают, что цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны.

Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, передает Bloomberg.