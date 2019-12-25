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 Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук исключает пересмотр правил предоставления субсидий.

Этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает БизнесЦензор.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", – рассказал Алексей Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167282
 
 
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