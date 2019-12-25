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Все про:аренда (210) закон (538) Зеленский (531)

 Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" № 157-IX, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019 года.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сайт главы Государства.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе.

В этой системе в открытом доступе опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду.

Так, предусматривается создание двух перечней:

  1. Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе).
  2. Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы.

Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Документ излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167278
 
 
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