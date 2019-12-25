 Единственная авиакомпания, которая имеет долги перед Украэрорухом – МАУ

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на интервью и.о. директора "Украэроруха" Андрея Ярмака НВ Бизнес.

"Все авиакомпании платят регулярно, систематично. Оплата выставленных нами счетов составляет 100%", – рассказал Ярмак.

Он отказался назвать точную сумму задолженности МАУ перед "Украэрорухом", сославшись на то, что она оспаривается в судах.

"Она состоит из просроченной задолженности, штрафных санкций. Есть текущие платежи, поскольку мы продолжаем предоставлять им услуги. Точная сумма каждый день меняется. Но порядок цифр внушительный", – объяснил Ярмак.

По данным НВ Бизнес, задолженность приближается к 1 млрд грн.

МАУ перестала выполнять платежи в сентябре 2018 года. В течение всего 2019 года оплаты по счетам поступали частично и в разных размерах.

"После начала переговоров в октябре 2019 частичные оплаты возобновились, что позволяет надеяться, что вопрос сдвинулся с мертвой точки", – рассказал и.о. директора "Украэроруха".

Он уточнил, что еженедельные платежи МАУ пока не перекрывают текущих счетов.

Согласно воздушному кодексу существует возможность приостановки предоставления обслуживания по аэронавигации при достижении определенного уровня задолженности.

"Но так как этот вопрос находится в судебных инстанциях, то у нас нет юридического права реализовать эту опцию", – рассказал Андрей Ярмак.