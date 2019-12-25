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Все про:Prozorro (921) Милованов Тимофей (71)

 ProZorro сэкономила Украине 100 миллиардов гривен

За четыре года работы система публичных закупок ProZorro сэкономила Украине 100 млрд грн.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

По словам Милованова, в денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд грн), Львовской (5,7 млрд грн), Днепропетровской (5,1 млрд грн), Харьковской (4,5 млрд грн) и Одесской (3,8 млрд грн) областях.

Он уточнил, что в значительной степени это связано с большим количеством госучреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок.

"Если считать экономию в процентном эквиваленте как разницу между первоначальной стоимостью всех закупок региона и подписанным договорам после результатов аукциона, то наиболее экономичными областями оказались Тернопольская (10,6%), Черновицкая (6,59%), Ивано-Франковска (6,52%), Житомирская (6,15%) и Львовская (6,05%)", – написал министр.

Милованов напомнил, что за четыре года ProZorro прошла путь от волонтерского стартапа к системе, в которой работают все госучреждения и зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей. Общее количество торгов с момента запуска системы достигла более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн.

Также он отметил, что около 90% зарегистрированных предприятий в ProZorro – это малый и средний бизнес. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. Только за этот год в системе зарегистрировалось более 50 тыс. предпринимателей.

Напомним, что с 19 апреля 2020 вступает в силу новая редакция закона о публичных закупках, которая предусматривает повышение ответственности за нарушения в закупках и штрафы от 25 тыс. грн для закупщиков до 170 тыс. грн для руководителей государственных учреждений.

Среди других норм закона – снижение порога для необходимого использования Prozorro с 200 тыс. до 50 тыс. гривен, появление нового инструмента для борьбы с демпингом, совершенствование обжалования тендеров в Антимонопольном комитете (бизнесу возвращаться плата за удовлетворенную жалобу).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167274
 
 
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