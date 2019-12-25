 Разоблачена схема "откатов" на "Артемсоли" при содействии правоохранительных органов

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денег согласно подписанных актов приема выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие.

Вымогательство "откатов" происходило систематически в рамках преступной схемы, организаторы которой задержаны.

Среди участников схемы установлены: заместитель начальника управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц госпредприятия "Артемсоль".

Следствием установлено, что лица наладили схему систематического вымогательства и получения неправомерных выгод.

Таким образом, они создавали искусственные препятствия подрядчикам во время процедуры подписания актов приема выполненных работ, затягивали сроки перерасчета и присылали официальные письма в уполномоченные органы с требованием проведения проверок компаний-подрядчиков.

"Откат" устанавливался в размере 15% от суммы заключенных договоров.

По результатам проведенных следственных действий:

27.11.2019 задокументирован факт вымогательства и получения части обусловленной суммы неправомерной выгоды в размере $8500 в Запорожье через заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области;

24.12.2019 в г. Бахмут Донецкой области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса задержан заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области после получения ими остальной части неправомерной выгоды в сумме 540 тыс.грн от представителя предприятия.

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ГП "Артемсоль".

Также состоялись обыски по месту работы и проживания участников организованной группы.