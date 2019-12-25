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 России выгодно выплатить Украине 3 миллиарда долларов, – Козак

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража является "каплей в море", если сравнивать с потенциальными рисками для страны.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на "Вести", передает БизнесЦензор.

Козак уточнил, что при этом трудно предсказать, кто от этого больше выиграл – Украина или Россия.

"Предсказать, кто выиграл, не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение решения арбитража, которое уже вступило в силу – "это капля в море", – сказал вице-премьер России.

По его словам, потенциальные риски для России могли бы быть и больше, а суммы могли стать значительно больше.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167264
 
 
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Дураку только не понятно, что роССия, планируя широкомасштабную военную операцию, по возвращени своей бывшей колонии Украины в новое колониальное стойло, наперед задумалась о продажах нефти и газа в Европу, минуя территорию возможного театра военных действий. Одно дело, когда сытая Европа в тепле, совсем другое, когда начнет мерзнуть.
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