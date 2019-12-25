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Все про:Кличко Владимир (3) Шулявский мост (30)

 Шулявский мост планируют открыть в конце недели

Движение транспорта по Шулявскому путепроводу планируют открыть до 29 декабря.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение пресс-службы мэра Киева Владимира Кличко в Facebook.

По словам мэра Кива, 23-26 декабря будут проводиться работы по асфальтированию подходов к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

После этого состоится техническое испытание путепровода. На нем установят специальное оборудование, измерят прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него.

Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

Подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию покрытия, которое составляет 5 тыс. кв.м.

"Мы делаем все, чтобы запустить движение автомобилей по Шулявскому путепроводу уже в конце недели", – говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167256
 
 
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