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 Американская компания Snap купила украинский стартап за $166 млн

Snap Inc.,американская компания, владеющая мессенджером Snapchat, купила стартап AI Factory с офисами в Украине за сумму $166 млн.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источник, передает БизнесЦензор.

По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе, и эта сделка была направлена на выкуп долей остальных инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила порядка $200 млн.

Стартап AI Factory основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его технология позволяет пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или животными.

Предыдущий стартап Шабурова – Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за $150 млн. Компания основана в 2018 году.

У нее три офиса: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После сделки часть сотрудников переедет в офис Snap.

Компания занималась разработкой функции, которая в результате сделки была интегрирована в приложение Snapchat. О функции стало известно в начале декабря этого года, она называется Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.

Это технология дипфейка, которая разрешает пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или даже животными. В начале декабря некоторые французские пользователи получили доступ к тестовой версии этой функции. 18 декабря функция официально запустилась на iOS и Android.

Над разработкой этого сервиса украинская компания работала год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167247
 
 
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