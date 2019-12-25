 В фискальной и налоговой службах проводятся следственные действия

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Facebook-страницу Государственной налоговой службы.

С 19 декабря в Государственной фискальной и налоговой службах проводятся следственные действия.

Сообщается, что из-за следственных действий временно не функционируют некоторые электронные сервисы.

"Обещаем, что сервисы начнут работать в штатном режиме уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные. Искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", – говорится в сообщении.

Никаких деталей о характере следственных действий не сообщается.