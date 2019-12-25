 Зарегистрировано уголовное производство по факту пересечения госграницы Украины пассажирским поездом РФ

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры АРК, данные ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований в связи с обращением Представительства президента в АРК.

"В ходе досудебного расследования также будет предоставлена правовая оценка незаконного запаса железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - отмечается в сообщении.