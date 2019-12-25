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 Кабмин провел закрытое заседание по газовым переговорам с Россией

Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко на своем канале в Telegram.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение народного депутата от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.

"В ближайшие минуты начнётся экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый - ДСК (для службового користування) ", – написал Гончаренко 24 декабря в 20:58.

Заседание продлилось около часа. В 21:52 депутат сообщил об окончании заседания Кабмина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167237
 
 
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