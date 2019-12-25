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Все про:ОВГЗ (311) облигации (691)

 Аукцион по продаже ОВГЗ принес 5,3 млрд грн

Министерство финансов на последнем в этом году аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 5,3 млрд грн.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Министерства финансов на официальной Facebook-странице.

Средневзвешенная ставка доходности по 2-летним ОВГЗ в гривне снижена до 11%, а в долларах США – до 3,86%.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ в гривне уменьшилась на 235 базисных пункта и составила 11,75%. Доходность 2-летних гособлигаций составила 11% (уменьшение на 10 бп).

Продолжила падать и стоимость заимствований в иностранной валюте. В частности, доходность 1-летних ОВГЗ в долларах США составила 3,4% (снижение на 48 бп), а двухлетних - 3,86% (снижение на 22 бп).

Всего по итогам аукциона для финансирования госбюджета под 6-месячные ОВГЗ привлечено 511,2 млн грн, 2-летние ОВГЗ – 11,3 млн грн, 1-летние ОВГЗ в долларах – $104,6 млн, 2-летние ОВГЗ в долларах – $100,3 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167232
 
 
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