 Строительство объектов Укрбуда должно возобновиться в течении полугода

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

23 декабря, состоялась встреча представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании УкрБуд и представителей группы инвесторов по достройке объектов Укрбуда.

Документ включает 23 ЖК и один бизнес-центр. Как сообщает один из инвесторов, по просьбе присутствующих на встрече представителей Киевгорстроя и УкрБуд были исключены два объекта - ЖК Генезис и ЖК Эдельвейс.

"У ЖК "Генезис" и ЖК "Эдельвейс" владельцы земель - частные лица, которые не хотят сотрудничать с Киевгорстроем. Они ищут или уже нашли более выгодную альтернативу, на что имеют полное право", - отметил инвестор Укрбуда.

В распоряжении издания оказался список условий, выдвигаемых в меморандуме. Вот некоторые их них:

- возобновление строительства в течение шести месяцев со дня подписания меморандума;

- получение сертификатов Государственной архитектурно-строительной инспекции для пяти объектов, находящихся на завершающем этапе строительства. Это ЖК "Новомостицкой", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармония", ЖК "Харьковский" и ЖК "Солнечная Ривьера";

- доходность объектов не должна влиять на определение сроков возобновления строительства;

- Киевгорстрой берет ответственность за охрану объектов;

- инвесторы возобновят оплату за невыплаченные квадратные метры после полной передачи объектов в Киевгорстрой;

- инвесторы не будут доплачивать за купленные квадратные метры;

- инициативная группа получает доступ к мониторингу объектов и будет привлечена к совещаниям, в том числе по согласованию графиков строительства.

"В общем, существует очень много юридических вопросов, которые блокируют передачу объектов, но работа идет, хотя оценить прогресс пока трудно", - объяснил изданию собеседник из инициативной группы инвесторов.

Напомним, что 13 декабря ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" подтвердила намерения завершить строительство всех объектов "Укрбуда".

16 декабря президент "Киевгорстрой" заявил, что у его предприятия не должно возникнуть проблем с достройкой в контексте недостающей разрешительной документации, земельных участков с нецелевым назначением и невыгодных судебных решений.