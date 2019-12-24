 Курченко лишился монополии на торговлю углем с оккупированного Донбасса, – СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к угольным компаниям Донбасса, и подтвердили угольный трейдер и федеральный чиновник РФ, передает БизнесЦензор.

По данным собеседников агентства, такую возможность угольные предприятия получили с 1 ноября 2019 года.

По словам одного из источников, им разрешили поставлять уголь другим трейдерским компаниям, но "на условиях не хуже, чем у компании Курченко".

В марте 2018 года стало известно, что "Газ-Альянс" назначили единственным поставщиком угля с подконтрольных боевикам территорий. Угольные трейдеры тогда пожаловались российскому президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, а также генпрокурору Юрию Чайке и министру экономического развития Максиму Орешкину.

По данным двух источников, близких к угольным трейдерам, подконтрольный Курченко "Внешторгсервис" закупал уголь у шахт Донбасса примерно на 100 руб. за тонну выше его себестоимости (официально не раскрывается), а продавал по рыночным ценам – $90–100 за тонну антрацита. Эта же компания торговала произведенным на оккупированном Донбассе металлом.

Но к лету 2019 года у компании Курченко накопились долги, из-за чего рабочие не получали зарплату и угрожали забастовками.

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Как сообщалось, долг "Внешторгсервиса" перед шахтами Донбасса составлял около 8 млрд руб., а в целом компания задолжала подконтрольным боевикам предприятиям около 25 млрд руб.

Но в ноябре холдинг провел реструктуризацию долгов, в результате которой выплаты по ним начнутся через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено.