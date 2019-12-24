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 Нацслужба здоровья объявила о заключении договоров с аптеками

Национальная служба здоровья Украины начинает принимать заявки на заключение договоров о реимбурсации (возмещении) стоимости лекарственных средств с аптечными учреждениями.

Соответствующее объявление размещено на сайте НСЗУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заявки можно подавать с 26 декабря 2019 года.

Как сообщалось, программой "Доступные лекарства" по состоянию на 16 декабря воспользовалось более 1,7 млн пациентов.

В среднем ежедневно врачи первички выписывают пациентам более 50 тыс. е-рецептов по программе "Доступные лекарства". В целом уже выписано более 10 млн е-рецептов, из которых погашено 8,7 млн.

По данным НСЗУ, за последний месяц к программе присоединились 144 тыс. новых пациентов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167204
 
 
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