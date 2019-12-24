 Хмельницкий продал бизнес в Крыму через 4 года после оккупации

Об этом сообщили в пресс-службе UFuture, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году Василий Хмельницкий не инвестировал в развитие бизнеса и/или инфраструктуры временно оккупированной территории, а также не управлял активами, которые частично принадлежали ему на тот момент", – заявляет компания.

При этом, согласно сообщению, свои активы на территории Крыма бизнесмен продал только спустя четыре года после оккупации полуострова.

"Мы не готовы были просто подарить наши ликвидные активы сторонним лицам. Процесс переговоров и продажи занял значительное время из-за понятных рисков. В 2018 году мы продали все корпоративные права наших европейских компаний, которые, в свою очередь, владели корпоративными правами или оказывали существенное влияние на активы, находящиеся на временно оккупированной территории Украины – АРК. Никаких инвестиций, которые бы нарушали режим санкций или действующее законодательство Украины, мы не осуществляли", –цитирует пресс-служба UFuture Хмельницкого.

Бизнесмен добавил, что объекты, о которых идет речь, являются очень большими по объему инвестиций и найти покупателей на такие объекты было непросто, и сам процесс продажи потребовал продолжительного времени.

Читайте также: Хмельницкий передал "Жуляны" и UDP в управление владельцу обанкротившегося банка "Хрещатик"

Ранее журналисты телеканала "Настоящее Время" и российского общественного антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" в своем расследовании отмечали, что до аннексии Крыма Хмельницкий владел на полуострове жилым комплексом "Жигулина роща" и ТРК Meganom в Симферополе и сохранил над ними контроль после оккупации.

Председатель Центра инвестиций и регионального развития аннексированного Крыма Ирина Бережная в феврале 2016 года называла "Жигулину рощу" крупнейшим инвестпроектом с объемом инвестиций в 17 миллиардов рублей, то есть почти $220 млн. Первая очередь строительства ЖК открылась в июне 2018 года

Сейчас цепочка владельцев проекта выводит на двух россиян, но до 2018 года им владели офшорные компании Хмельницкого.

Как утверждает Хмельницкий, его группа продала свою долю в ТРК Meganom в декабре 2018 года. Торгово-развлекательный комплекс работает в Симферополе и сегодня.