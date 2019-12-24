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 Госдолг с начала года вырос на $4,5 миллиарда, – Минфин

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на $4,5 млрд, или на 5,8%, до $82,8 млрд.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 177,7 млрд грн, или на 8,2%, до 1,991 трлн грн.

В том числе в ноябре объем госдолга вырос на $1 млрд, или на 1,2%, в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 54,8 млрд грн, или на 2,7%, в гривневом эквиваленте. 

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на $2,02 млрд, или на 2,6%, до $78,32 млрд. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, до 2,169 трлн грн. По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до 62,7% с 71,8% в 2017 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167202
 
 
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