 "Нафтогаз" и "Газпром" 26 декабря встретятся для окончательного согласования контрактов, – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы уже успели выполнить "домашнее задание" - подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы будем работать над общим вариантом", - написал Витренко.

Он подчеркнул, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с украинской стороны.

"Мы ни в коем случае не дадим уступить национальные интересы Украины", - отметил Витренко.

Он также выразил надежду, что согласовать условия договоров и завершить этот процесс удастся уже в пятницу, 27 декабря.

"Но если будет такая необходимость, работа продолжится и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров", - добавил Витренко.