 Доході Украины от транзита газа за пять лет составят $15 миллиардов, – Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (встречи в Минске 20 декабря, по итогам которой Украина-РФ-ЕК подписали межправительственный протокол), это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит на год в течение пяти лет", – сообщил Оржель.

"Таким образом, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них $3 млрд – "живыми" деньгами – уже до нового года. И это – без каких-либо кабальных условий относительно покупки российского газа", – подчеркнул Оржель.

При этом глава Минэкоэнерго отметил, что на встрече в Минске стороны достигли существенного прогресса, однако в настоящее время риск неподписания нового контракта все еще существует.

"Протокол – это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано – транзита нет. Может вторая сторона "спрыгнуть" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, все имиджевые потери понесет "Газпром", – добавил министр.

Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд кубометров, 2021-2024 годы – по 40 млрд кубометров) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

В настоящее время осуществляется наработка и согласование контрактов между украинской и российской сторонами. Так, "Нафтогаз" работает над текстами соглашений, предусмотренных вышеуказанным протоколом, в частности, над соглашением об урегулировании взаимных претензий, договором об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом" и договором о бронировании мощностей между НАК и ОГТСУ. Параллельно ОГТСУ осуществляет согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома", заключение которого является первым шагом к созданию технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.