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Все про:импорт (1001) Евросоюз (2021) сжиженный газ (477)

 Страны Евросоюза увеличили импорт сжиженного газа на 75%

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза вырос на 75% в третьем квартале 2019 года в годовом выражении. Основным поставщиком остался Катар, Россия - на втором месте, а США спустились с третьего на четвертое место, уступив Нигерии.

Об этом сообщает angi, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Цены в различных регионах, например, между Европой и Азией, большую часть времени оставались хорошо выровненными на фоне глобального избытка поставок СПГ, что способствовало обильному притоку его в Европу.

Объем импорта сжиженного газа во втором квартале 2019 года показал рост в 102% к аналогичному периоду прошлого года.

Доля Катара, крупнейшего поставщика СПГ в ЕС, составила в третьем квартале 35%. За ним следуют Россия - 15%, Нигерия - 14% и США - 12%.

Во втором квартале доля Катара была выше 30%, РФ находилась на уровне 19%, а доля США была такой же, однако в третьем квартале США стали четвертым крупнейшим поставщиком ЕС, пропустив вперед Нигерию, доля которой поднялась на 3% за квартал.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167190
 
 
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