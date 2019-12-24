 Страны Евросоюза увеличили импорт сжиженного газа на 75%

Об этом сообщает angi, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Цены в различных регионах, например, между Европой и Азией, большую часть времени оставались хорошо выровненными на фоне глобального избытка поставок СПГ, что способствовало обильному притоку его в Европу.

Объем импорта сжиженного газа во втором квартале 2019 года показал рост в 102% к аналогичному периоду прошлого года.

Доля Катара, крупнейшего поставщика СПГ в ЕС, составила в третьем квартале 35%. За ним следуют Россия - 15%, Нигерия - 14% и США - 12%.

Во втором квартале доля Катара была выше 30%, РФ находилась на уровне 19%, а доля США была такой же, однако в третьем квартале США стали четвертым крупнейшим поставщиком ЕС, пропустив вперед Нигерию, доля которой поднялась на 3% за квартал.