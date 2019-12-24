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 АМКУ обязал "Мотор Сич" устранить нарушения при получении госпомощи

Антимонопольный комитет Украины признал предоставляемую ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) государственную помощь в виде освобождения от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины, имеющей все признаки недопустимой для конкуренции, и обязал устранить нарушения до 2 августа 2022 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно тексту решения комитета, только в 2018 году "Мотор Сич" получила 846 млн грн госпомощи, из них 812 млн грн – за счет освобождения от уплаты налога на прибыль.

В соответствии с тем, как будет предоставляться госпомощь, комитет обязал "Мотор Сич" разработать инвестиционный проект, который должен предусматривать научно-исследовательские и исследовательско-конструкторские работы по самолетостроению, созданию и переоснащению материально-технической базы, увеличению объемов производства, внедрению новейших технологий и созданию новых рабочих мест, которые будут сохранены в течение пяти лет.

В АМКУ указывают, что максимальный размер госпомощи не должен превышать совокупный размер расходов на реализацию инвестпроекта. При этом "Мотор Сич" должна профинансировать его не менее чем на 25% его реализации за счет собственных ресурсов или привлечения внешнего финансирования без какой-либо госпомощи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167180
 
 
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