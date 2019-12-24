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 В реестре должников Минюста оказалось 1,7 миллиона украинцев

В обнародованном Министерством юстиции реестре должников находится более 1,7 миллиона украинцев.

Об этом свидетельствуют данные сервис мониторинга регистрационных данных "Опендатабот", передает БизнесЦензор.

По подсчетам специалистов компании, 92% исполнительных производств в реестре – это взыскание с физических лиц, 8% – с юридических.

Люди обычно попадают в реестр после того как проиграли суд и не выполнили его решение, не оплатили административный штраф (например, за нарушение правил дорожного движения), вовремя не оплатили коммунальные услуги, не выплачивают алименты либо банковский кредит.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", – отметил юрист "Опендатабот" Никита Подгайный.

В реестре должников Минюста оказалось 1,7 миллиона украинцев 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167179
 
 
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